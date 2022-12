Macky Sall annonce un taux de croissance de 10% en 2023

Malgré les effets de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, l’économie sénégalaise demeure résiliente. C’est ce qu’a fait savoir ce samedi 31 décembre 2022, le Chef de l’Etat en marge de son message à la Nation, à l'occasion du nouvel an. « L’année 2022 s’achève comme elle a commencé. L’impact de la pandémie et d’une guerre majeure continue en effet de bouleverser toutes les prévisions et de maintenir l’économie dans sa pire récession depuis la seconde guerre mondiale. Malgré cette situation difficile, où nombre de pays sont en stagnation ou récession, notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021 », a soutenu Macky Sall.



Mieux, il ajoute : « Cette année, notre déficit budgétaire s’est rétréci. Notre taux de croissance, établi à 4,8%, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023, avec le début d’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Nos recettes intérieures ont augmenté de 23% au cours de l’année 2022, grâce à la bonne performance de nos régies financières qui ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant de 90% par rapport à l’objectif fixé ».



Ces efforts, selon le Président Sall, ont donné plus d’autonomie budgétaire au pays, en permettant de couvrir 85% des dépenses publiques internes de l’Etat.