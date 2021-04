Marché de l'emploi : Youssou Ndour "imprime" son investissement de 15 milliards

Youssou Ndour inaugure son imprimerie Impack

Youssou Ndour, le président du conseil d’administration du Groupe Futurs Médias et ses collaborateurs ont visité, hier, le nouveau-né du groupe de presse privée, encore un nouveau pas d’investissement dans l’industrie sénégalaise.





« L’IMPACK » c’est le nouveau joyau de l’industrie dédié pour l’emploi des jeunes, informe l’observateur. En effet, Youssou Ndour a réussi à obtenir un financement de 12 milliards auprès d'AfreximBank en ajoutant 3 milliards sur son propre compte, le tout, 15 milliards pour la réalisation de cette nouvelle imprimerie moderne. Cependant, un complément d’un autre milliard a été prévu pour la maintenance des installations et la prise en charge du personnel en service depuis 5 ans.