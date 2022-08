Marché financier de l’UEMOA : Birahim Diouf nommé directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement

Birahim Diouf nommé directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement

Birahim Diouf est le nouveau directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement. Selon les informations de Libération Online, cette nomination a été actée à l’issue d’une réunion du Conseil d’administration tenue au siège de l’institution.





Fort d’une trentaine d’expérience dans le secteur financier, notamment sur les marchés de capitaux et la banque d’affaires, Birahim Diouf était le directeur général adjoint de DC/BR depuis janvier 2021, après avoir occupé les fonctions de directeur du Département des études, de la stratégie et du développement du marché de la BRVM et du DC/BR, directeur des Opérations du DC/BR.





Il a débuté sa carrière à City Group, avant d’intégrer les structures centrales du marché financier régional pour la première fois en février 1998 jusqu’en 2003, en tant que directeur des Opérations du DC/BR. Il a travaillé dans la Commission économique pour l’Afrique en tant que consultant senior pour les marchés de capitaux, puis à la banque d’affaires African Alliance Investment Bank établie en Afrique du Sud.