Marchés publics 2021 : quota des entreprises étrangères, la Chine prend la part du lion

Dans son rapport 2021, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) révèle que durant la période considérée le montant total des marchés publics s’élève à 1712 milliards 268 millions 798 mille 749 francs CFA. 48% de ces marchés sont allés à des entreprises étrangères dont des chinoises.



Ces dernières ont raflé la part du lion. En effet, renseigne l’ARMP, reprise par Le Quotidien, ces compagnies ont gagné 68% de cette catégorie de marchés, soit 560 milliards de francs CFA.



Le rapport souligne que les bénéficiaires sont au nombre de trois : China road & bridge corporation (CRBC), Consortium Sichuan road & bridge group et CGOC group Co.Ltd, Zhejiang communications construction group Co Ltd (ZCCC).



La part de la Chine dans les marchés publics attribués aux entreprises étrangères a ainsi bondi de 34 points par rapport à l’année dernière. Elle était, en effet, de 34% en 2020, s’établissant à 33,7 milliards de francs CFA.