Ministère du Commerce et des PME : Le SYNACOM annonce une grève générale de trois jours

Synacom annonce une grève générale

Le Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom) s’est fendu d’un communiqué pour dénoncer «le manque de considération de la part du gouvernement à l’endroit de l’ensemble des cadres du commerce et autres agents du département».





À cet effet, le SYNACOM compte déclencher une grève générale, du mardi 19 au jeudi 21 juillet 2022. Dans le document signé par le secrétaire général du SYNACOM, Adama Mohamed Mbaye, «cette grève sera observée par l’ensemble des travailleurs du ministère du Commerce et des PME».





Ces derniers vont ainsi suspendre «toutes les activités d’enquêtes, de contrôles et de surveillance du marché, mais aussi la suspension de l’ensemble des opérations de délivrance de produits alimentaires (DIPA), les autorisations FRA, les certificats de qualité, les bordereaux de vérification et de conditionnement, les autorisations d’importation d’instruments de mesure, les certificats de conformité, les licences d’exportation de ferraille, les cartes commerçant, les cartes import-export, les agréments de locaux pour les activités portuaires» et le «le boycott de toutes les activités de négociations commerciales internationales».





Par ailleurs, le SYNACOM fait savoir que «cette situation aura de lourdes conséquences sur l’économie sénégalaise, tant dans l’approvisionnement correct et régulier du marché que dans la régulation des filières clés de notre pays, d’où la dégradation du pouvoir d’achat des consommateurs dans un contexte de conjoncture internationale défavorable».