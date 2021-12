Mission économique de prospection multisectorielle et de promotion d'hommes d'affaires et investisseurs Tunisiens à Dakar

• Monsieur le Président de la Confédération des Entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT International),

• Monsieur le Président de la Confédération nationale des Employeurs du Sénégal (CNES),

• Mesdames, Messieurs les Opérateurs économiques,

• Mesdames, Messieurs les Chefs d’entreprises,

• Mesdames et Messieurs,

• Chers partenaires.





C’est avec un grand plaisir que je préside ce matin le forum économique sous le thème « Pour un Partenariat gagnant-gagnant tuniso-sénégalais ».





Ce forum est organisé en marge de la visite de la délégation d’opérateurs économiques de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT). Celle-ci entre dans le cadre du programme d’échanges et de promotion de l’investissement au Sénégal de la CONECT.





Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à la délégation tunisienne au Sénégal, pays de la téranga.

Je remercie la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) et la CONECT, pour cette belle collaboration Sud-Sud ; un exemple à magnifier concourant à renforcer davantage les relations de partenariat qui existent entre les secteurs privés sénégalais et tunisiens.





Je m’en félicite surtout dans un contexte marqué par l’avènement de la ZLECAF, où il est important que les secteurs privés africains puissent nouer des alliances fortes pour asseoir leur leadership sur le marché africain.





Mesdames et Messieurs,





Le Sénégal était sur une bonne trajectoire de croissance économique, avec un taux de croissance, en moyenne,de plus de 6%, sur la période 2014-2018.





En 2020, avec la pandémie de covid-19, notre économie a été assez résiliente en évitant la récession.

Notre pays a, par la suite, bien amorcé la relance avec le Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) qui permet de poursuivre les investissements structurants et de projeter un taux de croissance de 5% en 2021, avec une forte participation du secteur privé.





Ainsi, je demeure convaincu du rôle que le secteur privé tunisien peut jouer dans cette relance au Sénégal.





A cet égard, j’ose espérer qu’à court terme, notre pays pourra accueillir plus d’entreprises tunisiennes pour une croissance forte et équilibrée de de nos relations commerciales.





Nous pouvons travailler à fabriquer au Sénégal des produits importés de la Tunisie pour rééquilibrer la balance commerciale tout en offrant à l’économie tunisienne des relais de croissance.





Mesdames et Messieurs,





Dans cette perspective, il me plait de rappeler qu’au Sénégal, l’investissement est soutenu par une politique incitative et attrayante.





C’est à ce titre que des mesures allègements fiscaux, et d’autres avantages sont consentis aux investisseurs à travers le code des investissements en cours de révision.





Je voudrais également évoquer la mise en place de plateformes industrielles à travers les Zones économiques spéciales et les agropoles.





Ces plateformes offrent aux investisseurs des packages de services et d’incitations pour opérer plus rapidement et de manière plus compétitive.





En outre, dans le cadre de la relance de notre économie, notre pays s’est doté d’un nouveau cadre pour les partenariats public-privé (PPP).





Ce cadre adopte les meilleures pratiques et dispose de flexibilité ainsi que d’outils innovants permettant de « dérisquer» les projets grâce à leur meilleure préparation.





Des réformes ont également été initiées dans les secteurs clés aux fins d'accroître la compétitivité et l’attractivité de notre pays.





Etant un pays ouvert et sans exclusivité, nous voulons que les opportunités que nous offrons soient connues des investisseurs de la Tunisie, un pays ami partageant beaucoup de valeurs avec le Sénégal.

C’est pourquoi, je reste persuadé que votre mission de prospection multisectorielle au Sénégal est un heureux prétexte d’échanges qui déboucheront sur des décisions d’investissement en joint-venture.





Mesdames et messieurs,





Dans un contexte de relance post-covid-19, notre continent doit booster les investissements privés pour produire plus dans des secteurs de souveraineté et être moins dépendant des chaînes de valeur mondiales.





A ce titre, les Etats doivent davantage être mobilisés pour accompagner leurs secteurs privés à travers des réformes.





Les Etats doivent également mobiliser plus de ressources concessionnelles pouvant être rétrocédées aux banques locales et alimenter d'autres mécanismes de financement innovants afin de permettre au secteur privé d’accéder aux crédits à moindre coût.





Le Sénégal a déjà montré l’exemple à travers les mécanismes de financement proposés pour la relance, avec une garantie de l’Etat à travers le FONGIP et une dette mezzanine du FONSIS à travers le fonds Oyaas Capital en cours de mise en place.





C’est aussi tout le sens du plaidoyer du Président de la République, Son Excellence, Macky SALL lors du Sommet de Paris qui a ouvert de belles perspectives pour nos économies et l’entreprenariat en Afrique.

En effet, le Sommet a pris des décisions fortes concernant les Droits de Tirage Spéciaux mais surtout l’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique, dotée au départ d’une enveloppe d’un milliard de dollars pour soutenir le secteur privé africain.





Je vous invite donc à vous organiser pour tirer profit de ces belles perspectives pour une relance de nos économies avec un secteur privé africain fort qui investit plus et mieux.





Sur ce, je déclare ouvert le forum économique et souhaite que des partenariats fructueux en ressortent.





Merci de votre aimable attention.