Passage du FCFA à l’ECO: « Il serait illusoire de croire que ça sonnera ipso facto un embellissement pour nos économies » (Papa Abdoulaye Diop)

Le spécialiste au risque émergent des économies et de la monnaie, par ailleurs Chercheur à l’université du Havre (France) et chargé des programmes au Conseil National du Dialogue des territoires ( CNDT), Papa Abdoulaye Diop, reste sceptique du fait que certains croient que le passage FCFA vers l’ECO sonnera « ipso facto en embellissement de nos économies fragilisées. »Dans un entretien accordé à nos confrères du Soleil.sn, Papa Abdoulaye Diop a soutenu qu’ « Il serait illusoire de croire que l’abandon du CFA sonnera ipso facto un embellissement pour nos économies fragilisées. Il serait malhonnête de le faire croire. Comme je l’ai expliqué, c’est l’économie qui fait la monnaie. Maintenant nous avons plusieurs options qui s’offrent à nous. Nous en exposerons deux », explique l’économiste.Il ajoute que le premier scénario est celui du statu quo. « Nous gardons notre modèle économique actuel fait d’importations massives de biens de consommation afin de satisfaire la demande locale, d’exportation des matières premières à l’état brut sans transformation afin de générer de la valeur ajoutée et d’une part de plus en plus importante du secteur tertiaire dans la création des richesses nationales .»Toujours dans le premier scénario, dit-il, « On aura réussi dans ce cas à essayer à résoudre un premier problème en créant un deuxième problème afin qu’on oublie le premier. En réalité, avec ce scénario, nous aurions certes réussi à flatter nos égos et nos nationalismes en abandonnant le CFA mais nous aurions réussi la prouesse de créer une nouvelle monnaie qui aurait toutes les faiblesses du CFA et aucune de ses qualités. »Pour le second scénario, « c’est celui que j’appellerai l’Africovid-19. C’est un scénario dans lequel nous faisons dans l’opportunisme de circonstance. Nous prenons acte suite à la pandémie actuelle de la Covid-19 de la volonté de chaque pays de garantir dorénavant son indépendance dans la production de biens et services vitaux. Nous prenons acte toujours dans ce contexte de nos capacités locales de résilience et de nos aptitudes localement à élaborer des systèmes de gestion propres à nous et qui sont efficaces.», conclut-il.