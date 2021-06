Pétrole sénégalais : Sophie Gladima donne son aval à Woodside pour l'achat des actions de Far Limited

Sophie Gladima donne son aval à Woodside pour l'achat des actions de Far Limited

C’est acté ! Woodside va prendre les actions de Far Limited, dans la coentreprise RSSD (Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Deep Offshore).





Selon le journal «Les Echos» paru ce matin, une telle décision vient de la ministre du Pétrole et des Energies Sophie Gladima.





En effet, la compagnie pétrolière australienne, Far Limited, va vendre 15 % de ses actions à Woodside pour le nouveau projet Sangomar destiné à un marché de production de 100 000 barils par jour.





Ce projet, qui a coûté 45 millions de dollars à Woodside, en plus de 67 % de sa part pour le fonds de roulement et 55 millions de dollars à titre de droits relatifs à certains paiements conditionnels de Far, est plus qu’avantageux. Car 90 % des intérêts du projet pétrolier de Sangomar profiteront à Woodside.