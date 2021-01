Programme ICPE : Le Sénégal obtient des résultats "globalement satisfaisants" malgré la Covid-19 (Fmi)

Malgré l’impact de la crise financière née de la Covid-19, l’économie sénégalaise entrevoit le bout du tunnel. « Les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés pour la fin juin dans le programme ICPE ont été globalement satisfaisants et le programme reste en ligne avec les objectifs », note le Fonds monétaire international (Fmi), dont le Conseil d’administration a achevé la deuxième revue du programme du Sénégal appuyé par l’instrument de coordination de la politique économique (ICPE).Et la récession tant redoutée a été évitée au Sénégal. En effet, « Grâce à une reprise générale amorcée au deuxième semestre de 2020 et à des perspectives favorables pour la production agricole d’ici la fin de l’année, la contraction économique qui était attendue en 2020 sera probablement évitée. Cette dynamique devrait se prolonger en 2021, avec une croissance d’environ 5 % », souligne le Fmi dans un communiqué de presse. Et selon ce document, « La loi de finances pour 2021 approuvée en décembre 2020 concilie soutien à la reprise et rééquilibrage budgétaire progressif pour faciliter le retour au plafond régional de déficit (3 % du PIB) d’ici à 2023 ».En réaction à cette validation des comptes du Sénégal, le gouvernement de rassurer les partenaires techniques et financiers, et rappeler que « Les principaux indicateurs quantitatifs de gestion sont atteints : cible de déficit budgétaire, plancher des recettes fiscales, plafond des instances de paiement, plancher des dépenses sociales, encours de la dette publique ».