Projet Lfi 2021 : Voici les budgets des institutions

Assemblée Nationale, HCCT, Cese et les budgets

Le ministère des Finances et du budget a fini d’allouer à chaque institution son enveloppe, à travers le projet de loi de Finances 2021. A l’exception du Conseil constitutionnel, on note un surplus à tous les niveaux.





Le budget de l’Assemblée nationale a connu une hausse en 2021. Le montant destiné à l’institution dirigée par Moustapha Niass sera de 19 milliards 441 millions l’année prochaine, contre 17 milliards 801 millions en 2020, soit une plus value de plus de 1,6 milliard.





A l’image de Niass, Aminata Mbengue Ndiaye aussi a vu le total des crédits de paiement évoluer. Le Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct) voit son budget passer de 8,640 milliards en 2020 à 9,614 milliards en 2021, soit 1 milliard de plus.





Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré a connu presque le même sort. Le budget du Cese est passé de 6,603 milliards à 7,584 milliards. Ce qui fait un plus de 900 millions environ.





S’agissant des institutions judiciaires, on note des fortunes diverses. La Cour des comptes et la Cour suprême ont enregistré une hausse alors que le Conseil constitutionnel a connu une baisse.





La première s’est vu allouer 7,823 milliards l’année prochaine contre 6,614 milliards l’exercice en cours. La seconde obtient 2,064 milliards en 2021 contre 1,847 milliards auparavant.





Quant au Conseil constitutionnel, il a perdu un peu plus de 100 millions, avec un budget passé de 1,426 milliard précédemment à 1,290 milliard l’année à venir.