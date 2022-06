Qatar Economic Forum : Léna Sène pour l'intégration de la dimension ODD dans les partenariats public/privé

Lena Sene, Présidente et CEO de DCA Africa, a participé au Qatar Economic Forum organisé à Doha du 20 au 22 Juin 2022. Invitée par Bloomberg, sponsor de l'évènement, notre compatriote participait au panel "The Futur of Public-Private Partnerships", en français, "Le Futur des partenariats public-privé".