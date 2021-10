Rapport biennal de l’Union Africaine : La contribution de la BAD

Rapport Biennal de la Bad

La Banque africaine de développement a posé des actes contributifs à l’Agenda 2063 et du premier Plan décennal de mise en œuvre. Cela, avec la création de l'équipe technique conjointe de suivi et d'évaluation de l'Agenda 2063. Cette équipe est composée de membres de la Commission de l’Union africaine, de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, de la Banque africaine de développement, des CER, de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et de l'Agence de développement de l'Union africaine (NEPAD-AUDA).





Ainsi, la Banque a soutenu la mise en œuvre de l'Agenda 2063 non seulement par la rédaction et la finalisation des termes de référence de l'équipe technique conjointe de l'Agenda 2063 mais aussi dans la révision et l’affinage du cadre de suivi et d'évaluation de l'Agenda 2063 et du manuel des indicateurs de base. Cet engagement s’est également traduit par l’appui à la rédaction et à la finalisation du premier rapport bi-annuel sur la mise en œuvre de l'Agenda 2063 à l'échelle continentale.





L’Agenda 2063, adopté en 2015, poursuit l’objectif d’une « Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable », avec une agriculture contribuant à la sécurité alimentaire collective et des richesses naturelles valorisées et préservées, et des économies et des communautés résilientes au climat. Il est fortement aligné sur les « High 5 » de la Banque, ses priorités stratégiques. Selon le Programme des Nations unies pour le développement, la mise en œuvre des « High 5 » contribuera à la réalisation d'environ 90% de l'Agenda 2063 et des Objectifs de développement durable.