Rapport ITIE 2019 : 161 milliards de FCFA générés par le secteur extractif

L’Initiative pour la Transparence des Industrie extractives (ITIE) a publié ce jeudi son 7e rapport annuel portant sur l’année 2019. Et selon la Présidente de ladite structure, le Pr Awa Marie Coll Seck, ce document a été réalisé dans cinq régions à savoir Thiès, Kédougou, Saint Louis, Fatick et Matam. Et le total des revenus générés par le secteur extractif est de 161 milliards de FCFA.Porté sur les fonts baptismaux en 2013, pour la transparence dans la gestion du secteur extractif, l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) vient de publier son 7e rapport. Les données collectées dans ce document indique que le total des revenus générés par le secteur extractif pour l’année 2019 s'élève à un montant de 161 milliards de CFA.Toujours selon le rapport, à l’heure actuelle, le secteur extractif sénégalais est composé essentiellement d’exploitation de mines et carrières. De ce fait, explique le rapport, le potentiel de création d’emplois est limité. Par ailleurs, la faible contribution du secteur au PIB dénote un manque de diversification, de transformation sur place de produits miniers en produits finis, ayant une plus grande valeur ajoutée et de renforcement des liaisons intersectorielles pouvant accélérer le développement industriel.En 2019, indique toujours le rapport, les sociétés du périmètre de l’ITIE ont employé 7 951 personnes dont 95% de nationaux. La masse salariale était de 92 021 175 464 FCFA dont 84 049 379 647 FCFA pour les employés du secteur minier et 7 971 795 817 FCFA pour ceux du secteur des hydrocarbures. Pour le secteur artisanal, la contribution dans l’emploi est estimée sur la base des résultats des études de diagnostics de l’exploitation artisanale de l’or. Sur cette base, explique le document, la contribution indirecte pourra être estimée à 0,89%.