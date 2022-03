Recherche : L’Isra va lancer une variété de blé adapté au Sénégal

l'Isra va lancer une variété de Céréales adopté pour le Sénégal

L’Institut sénégalais de recherche agricole (Isra) va bientôt se lancer dans la culture d’une variété de blé cultivable au Sénégal.

L'annonce a été faite hier jeudi, à Thiès, par le directeur intérimaire du Centre d’étude régional pour l’amélioration et l’adaptation à la sécheresse (Ceraas).





Selon les informations de PressAfrik, il s’est prononcé ainsi lors d’une journée de promotion des produits du terroir et de son savoir-faire en matière de transformation, dans le cadre du Programme d’autonomisation des femmes en agriculture, appuyé par l’Union africaine et dénommé Empowering Women in Agriculture (Ewa).





Par ailleurs, il a indiqué que dans le contexte actuel de hausse des cours mondiaux du blé, cette variété de blé tropicalisée allait être une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux.





«Le ministère de l’Agriculture a reçu l’instruction de cultiver du blé au Sénégal pour réduire la dépendance par rapport aux importations» de cette céréale, a ajouté Amadou Oury Diallo, Conseiller technique du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.





L’expert a noté que l’Isra avait mis au point, en 15 ans, huit variétés de blé, mais qui n’ont jusque-là pas suscité l’intérêt des opérateurs sénégalais. Le contexte actuel est une opportunité pour les valoriser, a-t-il ajouté.