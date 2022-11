Réhabilitation du CICES : Abdou Karim Fofana mise sur le Palais des expositions

Abdou Karim Fofana mise sur le Palais des expositions

L'état de délabrement du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) préoccupe les députés de la 14e législature. Ces parlementaires précisent que ce bâtiment était un cadre privilégié pour l'accueil des commerçants de la sous-région qu’est la Foire internationale de Dakar (FIDAK).





Ce faisant, ils ont soumis une requête au ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, lors de l’examen de son budget d’un montant de plus de 132 milliards F CFA. Laquelle plaide pour la réhabilitation du CICES, «afin de lui redonner son lustre d'antan et lui permettre d'exercer pleinement ses missions, car présentant beaucoup d'avantages, tant du point de vue de l'assiette foncière que sur le plan architectural».





Prenant la parole, le ministre n’a pas rejeté la demande des parlementaires. Cependant, il a rappelé la construction du Palais des expositions qui va remplacer le CICES. Tout en indiquant : «Ne serait-ce que sur le plan du patrimoine architectural, il est nécessaire de réhabiliter le CICES. Mais le Sénégal a réussi un grand investissement en créant le Palais des expositions pour que, in fine, il puisse être confié aux gestionnaires du CICES.»