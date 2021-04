Relance de l’économie: Le Fmi accorde un financement de 350 milliards au Sénégal

Le Sénégal vient encore de décrocher un nouvel accord de financement du Fonds monétaire international (Fmi). D’un montant de 350 milliards, le nouvel accord de financement au titre duquel le Sénégal demande à avoir 457 millions de DTS (droits de tirages spéciaux) soit 140% de sa quote l-part au Fmi, contribuera à soutenir la riposte des autorités face à la crise sanitaire et à promouvoir la relance de l’économie, souligne le communiqué de l’institution de Bretton Woods.Le présent accord sera exécuté en 18 mois, parallèlement à l’instrument de coordination de la politique économique (ICPE).« Les services du FMI ont conclu avec les autorités sénégalaises un accord concernant les mesures économiques et financières qui pourraient permettre l’approbation de la troisième revue du programme appuyé par l’instrument de coordination de la politique économique (ICPE) et soutenir un accord de financement sur dix-huit mois au titre de la facilité de crédit de confirmation (FCC) et du mécanisme d’accord de confirmation », précise le Fmi.