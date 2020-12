Résultat campagne agricole : Macky étale ses chiffres

Le président de la République Macky Sall a, dans son discours à la Nation, salué les résultats de la campagne agricole. Ainsi, il a souligné les efforts qui ont été faits par l’Etat du Sénégal.





« Ainsi, à la faveur des prévisions météorologiques qui annonçaient une pluviométrie abondante, j’avais porté le budget de la campagne agricole 2020-2021 de 40 à 60 milliards de francs CFA , soit une hausse de 50 %, pour l’achat de matériels et intrants agricoles », s’est félicité le président Sall.





Grâce à nos efforts, dit-il, les récoltes de cette saison ont battu tous les records. C’est le cas notamment pour les céréales : riz, mil et maïs, avec 3 811 000 tonnes, couvrant ainsi 95% de nos besoins ; et l’arachide, avec 1 826 590 tonnes.





« En soutien à nos braves paysans, le prix plancher du kilogramme d’arachides a été relevé à 250 F Cfa contre 210 F Cfa l’année dernière.





La campagne de commercialisation connait un franc succès. En même temps, il faudra assurer l’approvisionnement régulier de l’industrie huilière et la sécurisation des semences », assure Macky Sall.





En outre, il informe que l’aménagement des Agropoles se poursuit. Les 443 fermes agricoles Naataange pour les jeûnes occupent aujourd’hui plus de 30 500 acteurs ; confortant l’agriculture, ainsi que l’élevage et la pêche, comme sources nourricières et pourvoyeuses d’activités génératrices de revenus.