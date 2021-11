Révélation d'Abdoul Mbaye sur la Senelec : « Un poteau à 200 000 F CFA est facturé à 14,400 millions »

Révélation de Abdoul Mbaye sur la Senelec

« Il y a un problème criard de gestion de la Senelec et ça pèse lourd sur le coût de l’électricité. C’est la bamboula dans le secteur de l’électricité. On n’a pas profité de la baisse du coût du pétrole dans le monde. Quand on utilise la Senelec parce que c’est la dernière société nationale à faire des centaines de millions de chiffres d’affaires en retirant des milliards avec des marchés bizarres ». La révélation est de l’ancien Premier ministre.