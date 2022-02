Saisie-attribution : Oumar Diawara cible les actifs de la Côte d’Ivoire à la Bceao

Oumar Diawara cible les actifs de la Bceao en Cote d'Ivoire

D’après le journal «L’AS», le contentieux entre le patron de la société Sidd, Oumar Diawara, et l’Etat de Côte d’Ivoire est loin de connaître son épilogue. Après avoir saisi des appareils d’Air Côte d’Ivoire au Mali puis en Guinée, provoquant des vagues à la présidence ivoirienne, Oumar Diawara a récidivé cette fois-ci dans la capitale sénégalaise.







De passage à Dakar et élisant domicile au cabinet de Me Bidjele Fall, avocat à la cour, il a déposé ce 9 février un acte de saisie des avoirs de la Côte d’Ivoire à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) (voir fac-simulé). L’acte, déchargé, a été signifié à la Bceao par Malick Sèye Fall, huissier de justice. Il se fonde sur l’arrêt numéro 34/21 rendu par la Cour de justice de la Cedeao le 22 octobre et qui condamne la Côte d’Ivoire à payer 1,2 milliard à l’homme d’affaires, en plus de la restitution de ses terrains dont la valeur est estimée à presque 20 milliards F Cfa.