Sénégal : Un conseil présidentiel sur la répartition des recettes issues de l’exploitation du pétrole s’ouvre mardi

Un conseil présidentiel pour la répartition des produits pétroliers et gaziers

Le Sénégal va vers l’adoption d’un référentiel sur la répartition des recettes issues de l’exploitation de produits pétroliers et gaziers.





Le chef de l’Etat Macky Sall préside un conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition des recettes issues de l’exploitation des produits pétroliers et gaziers , mardi au CICAD, annonce un communiqué du ministère du Budget et des finances.





Ainsi, dans une démarche d’ouverture et de transparence, le Président de la République convie toutes les forces vives de la Nation, y compris l’opposition et la société civile, au Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures, précise le texte.