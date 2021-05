Serigne Mboup : "Au Sénégal, il est possible de créer 5 millions d'emplois en 3 ans"

Invité de l'émission Le Jury du dimanche sur iRadio, ce 30 mai, le Président Directeur général (PDG) du groupe Comptoir Commercial Bara Mboup (CCBM) a donné la "solution" sur la problématique de l'emploi et du chômage au Sénégal.





En fait, dans le cadre du Programme d'urgence pour l'emploi et l‘insertion socio-économique des jeunes, l'Etat a annoncé 65 000 emplois à court terme 450 mille emplois d'ici 3 ans. "C'est un manque d'ambition car si on avait écouté le secteur privé, on allait leur dire qu'il est possible de créer 5 millions d'emplois au Sénégal sur les 3 années à venir. La production est là. Les potentialités également sont là. Il faut juste industrialiser le pays. Une fois que cela est fait, il suffit d'imposer l'arrêt des exportations de nos matières premières. Avec cette mesure, on peut créer des centaines de milliers d'emplois", a-t-il déclaré face à Mamoudou Ibra Kane.