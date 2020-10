Situation économique : La Cellule de Communication BBY se prononce

Le Sénégal se porte bien, en dépit des effets néfastes de la Covid-19 qui ont fortement impacté sur la production et les investissements. Aujourd'hui, les acteurs du monde économique, après avoir montré leur capacité exceptionnelle de résilience, sont en ordre disposés pour entamer la relance de notre économie.





Si ailleurs, des Nations mieux préparées continuent de subir de plein fouet les contrecoups de la pandémie, au Sénégal, celle-ci a plutôt mis en lumière l’efficacité des mécanismes de riposte ponctuels et structurels mis en place par l’État du Sénégal et qui lui ont valu d’être classé au rang des premières Nations qui ont le mieux géré la crise.





L’État a pris à bras le corps la question économique dès le début de la crise. Il faut rappeler que tout en menant prioritairement le combat sur le plan sanitaire, le Président de la République avait anticipé sur les effets de la crise sur notre croissance, en initiant un grand programme de résilience économique et sociale. Il nous fallait sauver les entreprises et les emplois pour éviter une déstructuration de notre modèle social et de notre système économique en pleine construction.





C’est le lieu de se réjouir de ce qu’en bon visionnaire, le Président Macky Sall ait tôt fait de mettre en place, pour garantir la stabilité économique de nos entreprises, des instruments de riposte comme le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires, le FONGIP, qui constitue avec la Banque nationale de Développement économique (BNDE), le Fonds souverain des Investissements stratégiques (FONSIS) et la Délégation à l’Entreprenariat Rapide (DER), les déterminants structurels d’une résilience et d’une relance économiques assurées.





Mais, la pandémie a surtout montré l'urgence, pour garantir la souveraineté économique de notre pays, compter d’abord sur nos potentialités internes plutôt que sur l’aide extérieure. Ce choix politique courageux fait par le Président Macky Sall et qui est en cohérence avec les actes qu’il ne cesse de poser depuis son accession à la Magistrature Suprême, justifie les récentes mesures prises dans le cadre du soutien à la production et à l’amélioration de la compétitivité de nos PME, PMI et TPE et de la mutualisation des dépenses de fonctionnement des différents services et structures de l’État.





Maintenant au vu du comportement des grands agrégats économiques, notre pays va perdre des points de croissances, mais la dynamique enclenchée est encourageante. Il est probable qu’on se remette de cette crise plus vite que prévu, mais qu’en plus l'engouement pour le consommer local devienne un atout pour la production nationale.





Il faut aussi noter que l’attractivité du Sénégal reste quasi-intacte. Autant le secteur privé national que les investisseurs étrangers montrent un réel intérêt pour investir dans les secteurs prioritaires (infrastructures, agriculture, pêche et élevage). Le futur est encourageant. L’emprunt obligataire du Port Autonome de Dakar lancé le 1er octobre dernier et clôturé hier en est un bel exemple. Avec un objectif de souscription de 60 milliards, 94 ont été reçus, soit un taux de 157,71%. Le monde de la finance fait toujours confiance à notre pays, c’est-à-dire à notre économie et par-delà à sa gouvernance politique, économique et sociale, donc au Président de la République.





Plus que jamais, le Sénégal reste une destination d’investissement de choix.





Sur l’adhésion de la population à la reprise économique :





La relance économique ne peut que partir de la population. L’Etat a créé les conditions pour rendre le climat des affaires attractif et inciter la création d’entreprises, mais ce sont bien les sénégalais dans leur grande majorité qui tiennent les commerces, créent des entreprises, recrutent, investissent, consomment, épargnent.





A cet égard, la pandémie a montré que les Sénégalais savaient bien consommer localement et soutenir les entrepreneurs locaux. Il faut encourager cette dynamique et voir au-delà de la crise, comment nous pouvons améliorer notre production locale (production et transformation s’entendent) pour qu’elle soit une alternative à l’importation. Même si le gouvernement déploie beaucoup d’effort, la population est le principal moteur d’une croissance qui peut être ressentie par ceux qui font notre tissu économique.





Dans ce sens, la crise sanitaire est en train de devenir une opportunité pour le développement économique du Sénégal, ainsi que son rayonnement international.





A cet égard, l’adaptation du PAP2 aux effets de la crise ainsi que la tournée économique du Président de l’Etat qui a précédé ont démontré que notre pays est sur la bonne voie et a compris les enjeux majeurs de l’après Covid-19 en vue de minimiser les perturbations des chaines de valeurs agricoles induites par les diverses restrictions imposées sur le mouvement et l’activité.





Les nouvelles orientations politiques et stratégiques à mettre en œuvre permettront à notre pays de tirer profit du nouveau paradigme introduit par la Covid-19, en rendant autonomes et sécurisées nos différentes productions agricoles et alimentaires.





Oui, finalement, le Sénégal se prépare de manière certaine et coordonner à assurer son auto-suffisance alimentaire avec meilleure productivité agricole et une transformation inclusive par des PME et PMI compétitives. C’est là le véritable enjeu, le seul débat qui vaille pour nous, responsables actuels du pays.





Sur la gestion de la pandémie:





S’agissant de la gestion de la COVID19, il faut encourager le corps médical et le Gouvernement du Sénégal pour les résultats encourageants observés sur la gestion de la pandémie.





Force est de constater que les choix de l’Etat ont été les bons, et celui de la formation d’un comité autour du Président a été le meilleur.





Au moment où tous les pays s’interrogeaient sur la résilience de l’Afrique face à la pandémie, il faut saluer les choix de leadership pris particulièrement par le Sénégal.





Le Président Macky Sall a pris des décisions cruciales, parfois difficiles et mal interprétées par une partie de l’opposition, en s’entourant d’experts. Il a endossé toute la responsabilité de ses actes et aujourd’hui, nous sommes en train de voir des résultats encourageants. Il faut aussi saluer le consensus national fort autour du Président de la République qui a permis cette gestion harmonieuse et efficace.





En bonne intelligence avec la société civile, le secteur privé, les chefs religieux et coutumiers, ainsi que la classe politique, tous dressés comme un seul homme à ses côtés, le Président SALL, guidé comme toujours par son obsession de protéger et servir son peuple, tient sur tous les fronts avec une admirable réussite.





Dans cette bataille, le Sénégal a refusé de baisser les armes, avec un commandant en chef clairvoyant, lucide, et doté d’une grande capacité d’analyse et de décision courageuse.





Malgré nos ressources relativement faibles, notre pays a su se battre sur tous les fronts et utiliser son expertise nationale, pour développer des capacités internes de gestion de la pandémie.





Au final, le leadership du président Sall nous a valu beaucoup de satisfaction, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières.





Son appel pour l’annulation de la dette des pays africains trouve un écho favorable tant au niveau des pays donateurs, des organismes de financement comme de la société civile, avec un mouvement mondial de soutien qui s’est structuré autour de cette initiative. Dans ce combat pour l’annulation de la dette, il s’est agi de développer des actions d'envergure nécessaires, par-dessus les clivages partisans, en vue d'obtenir la satisfaction de cette exigence de justice et d'humanité.





Qui plus est, la gestion de la pandémie a révélé l’absolue nécessité pour les pays Africains de ne compter que sur eux-mêmes pour assurer leur développement, c’est tout le sens de la nouvelle orientation du PAP2, désormais Amélioré et Accéléré dont j’ai parlé tantôt.





En effet, aux grands maux les grands remèdes, c’est pourquoi la gestion de l’après COVID-19 nécessite l’adoption d’une « économie de guerre ». Dès lors, une réorientation de toutes les stratégies vers des actions de riposte aptes à remédier aux effets négatifs induits par la pandémie sur l’économie s’impose. Les objectifs de la phase II du PSE, très favorablement accueillis et adoptés par l’ensemble des partenaires au développement seront revisités afin de renforcer les souverainetés sanitaire et alimentaire ainsi que l'industrialisation.





Au risque de me répéter car la répétition est pédagogique, ce sont là les enjeux de l’heure qui appellent la mobilisation des énergies de tous plutôt que les diatribes constatées qui relèvent plus d’une carence de propositions pour les questions vitales des populations que de la volonté de jouer un rôle d’opposants crédibles.





C’est pourquoi la coalition BBY invite la classe politique à mériter l’attention que lui portent les populations en posant les vrais débats de société plutôt que de tomber dans la folie de l’invective, du mensonge éhonté, de l’affabulation, de la bravade, et de l’outrance.





Les interpellations ne manquent guère, elles ont pour noms :





- une campagne agricole prometteuse qui doit suivie par des initiatives hardies pour la transformation en vue d’en assurer une consommation locale ;





- une année scolaire et universitaire à réussir dans un contexte de présence certes amoindrie du virus, en tirant les leçons de l’année qui vient de s’achever dont les résultats ont été appréciés positivement par tous les acteurs ;





- la poursuite de la consolidation de notre démocratie avec la mise en œuvre des conclusions du dialogue national dont les rapports des commissions ont été remis au Chef de l’Etat ;





- la mise en œuvre réussie de tous les programmes de développement du PAP2AA, destinés à améliorer les conditions de vie des populations.





Loin des mensonges, de la manipulation et de la calomnie, nous poursuivrons la construction de ce pays, ce Sénégal qui n’est pas un terreau de malédiction et rien ne va distraire le Chef de l’État de sa mission de conduite de l'émergence du Sénégal.