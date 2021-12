Société africaine de raffinage : Résultats, besoins et incertitudes

La SAR entre Resultats, Besoins et incertitudes

La Société africaine de raffinage occupe le devant de l’actualité depuis quelques jours, et pas forcément dans le bon sens. La Sar est épinglée pour un marché de gré à gré de 200 milliards. De quoi amener l’amicale des cadres de la boîte à sortir un communiqué pour livrer chiffres et prendre position. Si l’on en croit l’amicale, les pertes de 2020 et les besoins en financement justifient une recapitalisation dans les meilleurs délais, surtout face aux futures missions de la société en rapport avec l’exploitation du pétrole par le Sénégal. « Les cadres interpellent les autorités et les actionnaires sur la nécessaire recapitalisation pour le montant de 64 milliards de F Cfa proposé au conseil d’administration », lit-on dans le communiqué.





L’amicale plaide pour une levée de fond afin que l’arrêt technique soit une réussite, mais surtout la volonté d’aller vers une montée en puissance avec du matériel plus adapté à l’exploitation du brut de Sangomar attendu en 2023. « Les projets structurants du plan stratégique Sar 2020-2025 présentés au conseil d’administration mettent en exergue un besoin de financement des projets prioritaires estimés à 420 milliards de Francs Cfa », rappelle l’amicale qui précise que ces projets mobilisent chaque jour plus de 1000 Sénégalais depuis le 30 novembre.





Les cadres pensent que la Sar est actuellement sur une bonne voie avec un résultat net projeté à 8 milliards en fin 2021, « après une perte de 59 milliards en 2020 ». Une perte imputable sans doute à Serigne Mboup, puisque le communiqué précise que c’est antérieur à la prise de fonction de Marieme Ndoye Decraene qui est d’ailleurs félicitée pour sa gestion.





Ainsi, l’amicale invite les autorités et les actionnaires à privilégier le dialogue autour du conseil d’administration pour que règne le calme et la sérénité dans une société qui est à un tournant décisif, parce que devant jouer les premiers rôles dans un Sénégal pays pétrolier.