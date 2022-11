Taux de croissance en 2023: La ministre de l’Économie Oulimata Sarr «espère que le FMI va revoir ses chiffres»

Taux de croissance en 2023: La ministre de l’Économie Oulimata Sarr «espère que la FMI va revoir ses chiffres»

Le Sénégal attend un pic de 10,1% du taux de croissance en 2023, selon les autorités étatiques. Mais, les députés ont réclamé la méthode de calcul utilisée pour aboutir à ces résultats. Pis, ils se sont également montrés perplexes quant à ce taux de croissance à deux chiffres, surtout avec la faible incidence des ressources issues du pétrole et du gaz, non sans estimer que les effets de cette croissance ne se ressentent pas dans le quotidien des Sénégalais, tout comme la projection de 8,1% du FMI pour 2023.





« Le Fonds monétaire international (FMI) projette une croissance exceptionnelle de 8,1% alors que les services étatiques, qui sont au plus près des chiffres, se tablent sur un taux de 10,1%. L’écart se trouverait au niveau de l’appréciation de l’impact de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Selon le FMI, le démarrage effectif de GTA pour le gaz se fera au premier trimestre 2024, alors que les services du ministère en charge du Pétrole sont formels quant au démarrage de la production dès le quatrième trimestre de l’année 2023 », a fait remarquer la ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.





D’après Oulimata Sarr, une autre différence d’ordre méthodologique relevant de la valorisation des produits du pétrole et du gaz a été notée. D’ailleurs, elle a indiqué que le FMI est disposé à échanger avec les autorités compétentes du Sénégal sur cette question, «tout en espérant ainsi que cette instance va revoir ses chiffres».