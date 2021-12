Ter : Le DG de Seter n’écarte pas la probabilité d’une réduction des tarifs

Probable réduction du tarif de Seter

Lancé en grande pompe lundi dernier, l’exploitation du Train express régional (Ter) a démarré avec une quinzaine de jours de gratuité au bout de laquelle des tarifs allant de 500 à 1 500 F Cfa seront appliqués selon la destination (Dakar - Thiaroye 500 F Cfa ; Dakar - Rufisque : 1 000 F Cfa ; Dakar - Diamnadio : 1 500 F Cfa ; Première classe : 2 500 F Cfa). Des tarifs qui s’annoncent exorbitants pour certaines couches de la population, là où on table sur 115 000 voyageurs par jour.





Un risque réel qui plane sur le taux de remplissage. Face à la probabilité d’un taux de remplissage en deçà des attentes, le directeur général de la Société d'exploitation et de maintenance du Train express régional (Seter), Stephane Claude Marc Volant, peaufine déjà des stratégies.