Woodside Petroleum et BHP Group envisagent de combiner leurs portefeuilles dans les hydrocarbures

Woodside Petroleum est l’opérateur du projet pétrolier Sangomar au Sénégal tandis que BHP Group surtout connu pour ses activités minières est également actif dans le secteur gazier.



En Australie, le producteur local de pétrole et de gaz Woodside Petroleum et la branche Oil & Gas de son homologue producteur de minerais BHP Group, viennent de parapher un contrat pour combiner leurs portefeuilles respectifs de pétrole et de gaz. Les deux entreprises visent ainsi à former une entité mondiale de premier plan, dont les activités seront particulièrement tournées vers l’exploitation du gaz naturel.



La fusion sera faite entièrement en actions et Woodside contrôlera 52 % de la nouvelle entité. Celle-ci devrait compter parmi les 10 premières sociétés énergétiques indépendantes du monde avec une production de 200 millions de barils équivalents pétrole pour l’année en cours et des réserves 2P de 2 milliards de bep, dont 59 % de gaz. Ce sera aussi la plus grande société énergétique australienne cotée en bourse.



La nouvelle entreprise disposera d’un portefeuille pétrolier à marge élevée, d’actifs GNL à longue durée de vie et de la résilience financière nécessaire pour contribuer à la fourniture d’énergie à travers le monde.



A son démarrage, le principal produit de la société sera le GNL, représentant 46 % de la production. Suivront le pétrole et les condensats pour 29 % et les gaz domestiques et liquides 25 %. Les activités seront réparties en Australie, dans le golfe du Mexique, à Trinidad-et-Tobago et de façon marginale en Afrique, au Sénégal.



Il faut souligner que 94 % de cette production proviendra de la zone OCDE. L’accord doit obtenir l’aval des actionnaires des deux entreprises et des autorités australiennes avant d’être validé.



Olivier de Souza