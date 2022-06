Ziguinchor - Libération des 35 prévenus de la manif du 17 juin : GMS et Cie vont-ils marcher ce mercredi ?

Après une dizaine de jours de prison, Guy Marius Sagna et les 34 autres personnes arrêtées lors de la manifestation du 17 juin dernier ont recouvré la liberté. Les 31 prévenus ont tous été arrêtés le 17 juin suite à la marche interdite et tenue par YAW avec comme tête de file GMS interpellé le lendemain c'est-à-dire le 18 juin, avec trois autres alors qu'il s'était rendu au commissariat central de Ziguinchor. Il était avec Amadou Tom Mbodji, Cheikh Sourat, Youssoupha Sagna. Ces membres de YAW ont été condamnés à un mois de prison avec sursis et devront payer chacun une amende de 50 mille F CFA. Une décision du juge qui va à l'encontre du procureur qui avait requis 6 mois ferme pour Guy et 100 mille F CFA d'amende.



Guy Marius et Cie sont désormais libres après avoir pris part à une marche interdite, troubles à l'ordre public, actes de vandalisme, appel à la résistance entre autres. Des charges que les accusés et les avocats de la défense ont balayées en plaidant non coupables.





A rappeler que suite à l'arrestation de ces jeunes et membres de YAW, les femmes du bois sacré s'étaient rassemblées devant la Gendarmerie et la Police pour exiger la libération de toutes ces personnes arrêtées lors de la manif du 17 juin. Ces dernières avaient été reçues par les autorités administratives et judiciaires pour calmer la tension. Ces femmes ont-elles pesé sur la balance?