145 candidats non enregistrés : le directeur de l’Office du Bac tranche

Plus de 155 000 candidats passeront le Bac 2023. Les 145 élèves de Terminale qui n’ont pas déposé dans les délais leurs dossiers n’en feront pas partie. Malgré l’appel de leurs parents, notamment en direction du Président Macky Sall, pour une réouverture exceptionnelle des inscriptions, ils ne composeront pas. C’est la position ferme affichée dans L’Observateur par Sossé Ndiaye, le directeur de l’Office du bac. «Ce n’est pas possible (de prolonger les inscriptions)», tranche-t-il.



Il argumente : «Nous sommes dans un processus où chaque chose se fait à son temps. Nous ne sommes pas près de retourner à cette étape. Avant de démarrer le chronogramme, nous informons tout le monde de l’ensemble des étapes à respecter. Nous ne sommes pas dans la politique et le social. Quand nous disons que nous enregistrons les candidats du mois de novembre à mi-janvier, c’est ce que nous faisons. Après mi-janvier, nous faisons autre chose. Et l’ensemble de ce que nous faisons aboutit à l’organisation finale du bac.»



Sossé Ndiaye martèle : «Nous avons clôturé les enregistrements le 13 janvier dernier. Actuellement, nous sommes à la quatrième étape de l’organisation du baccalauréat. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Quand vous êtes sur une trajectoire, les gens veulent vous détourner pour que les choses aboutissent à une catastrophe. Ça, nous n’allons pas le faire.»