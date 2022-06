Accords Etat/Enseignants : Les instructions de Macky Sall

Le ministre des Finances Abdoulaye Diallo et ses collègues du gouvernement n’auront d’autres choix que de respecter les accords signés avec le gouvernement, en dépit des tergiversations. Hier en conseil des ministres, Macky Sall les a rappelés à l’ordre quant à la nécessité de se conformer à ce qui a été retenu par toutes les parties.



« Le Chef de l’Etat demande, à cet égard, au Gouvernement, de veiller au renforcement durable d’un dialogue permanent avec les partenaires de la communauté éducative, et d’assurer la matérialisation consensuelle des accords conclus avec les syndicats d’enseignants », souligne le communiqué.



Macky Sall invite également les Ministres de l’Education nationale Mamadou Talla et celui de la Formation professionnelle Dame Diop, « à prendre toutes les dispositions pour le « bon déroulement, sur l’étendue du territoire national, des examens et concours scolaires programmés, selon le calendrier officiel fixé ».



Dans le secteur de la Santé, consécutivement à la mort de 11 bébés à l’hôpital Dabakh de Tivaouane, le chef de l’Etat demande au Ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne « un audit général des écoles de formation (publiques et privées)…».