Année scolaire 2021-2022 : Les élèves auront droit aux congès de noël

La durée des congés et vacances scolaires, pour l’année 2021-2022, a été fixée par décret présidentiel. Les vacances du premier semestre auront lieu du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022. Celles du 2e trimestre du samedi 26 mars 2022 au jeudi 7 avril.



Les ministres compétents, celui de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, et de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Le document, parvenu à Emedia, rappelle que, par rapport à l’année dernière, les effets de la crise sanitaire (Covid-19) avaient imposé la mise en œuvre d’un plan de résilience, qui avait "permis de juguler son impact".



C’est pourquoi, les dispositions du présent décret prévoient un retour au découpage classique de l’année scolaire.



Pour rappel, en 2020, les répercussions de la longue pause scolaire imposée par la crise sanitaire s’étaient fait sentir par les élèves, qui n’avaient eu droit ni aux congés ni aux fêtes de Noël et de Pâques.



Les potaches n’avaient eu droit qu’à une semaine de pause par trimestre.