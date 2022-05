Augmentation des salaires des enseignants : "Le Tekk Xel de Macky"

Les engagements du gouvernement envers les enseignants, dont la question de la rémunération, seront effectifs à la fin du mois de mai. Les enseignants vont donc devoir connaître une augmentation sur leur salaire, à partir de la fin de ce mois de mai.



Cependant, un point cloche dans cette augmentation des salaires et qui risque de frustrer à nouveau les enseignants.



En effet, à travers un communiqué, le ministère des Finances et du Budget a fait connaître que les engagements financiers conclus avec les syndicats d'enseignants, le 26 février 2022, sont prévus dans le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022, adopté le mercredi 11 mai dernier et soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale.



Par conséquent, toutes les dispositions ont été prises pour qu'à compter du 1er mai 2022, le relèvement de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation, et la revalorisation du régime indemnitaire des fonctions dirigeantes et administratives soient effectifs.



Mais, les services du ministre Daouda Ba Diallo tiennent à préciser que conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les revalorisations sont fiscalisées, excepté l'indemnité représentative de logement.



Un point qui n'avait pas été soulevé lors des négociations avec les syndicats d'enseignants et qui risque de les mettre en colère.



D'ailleurs, le G7 s’est prononcé sur cette décision qu'il trouve injuste. Selon un communiqué rendu public, le G7 dénonce vigoureusement le manque de sérieux du gouvernement, ainsi que sa mauvaise volonté de respecter rigoureusement ses engagements.



Ainsi, il prend à témoin l'opinion publique nationale qu'il ne compte pas se laisser faire, prévient contre toute tentative de recul sur les gains nets annoncés et consignés dans des documents officiels déjà largement diffusés et dégagent toute responsabilité aux développements fâcheux qui pourraient découler de cette posture gouvernementale préjudiciable à la paix sociale, avant d'inviter les camarades syndicalistes à redoubler de vigilance et à se tenir prêts en prévision de l'imminence de probables tentatives orchestrées de confiscation des droits acquis.



Toutefois, la réaction des autres syndicats d’enseignants est attendue dans cette affaire.