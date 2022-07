BAC 2022 : le nombre d’exclusions dévoilé

Les résultats du premier tour du BAC 2022 sont tombés. Sur 142 814 candidats ayant effectivement composé, 33 675 ont été déclarés admis. Ce total représente un taux de réussite de 23,58%. Au deuxième tour, on aura 33,58% des candidats.



En publiant ces résultats partiels de l’examen, repris par L’Observateur ce vendredi, l’Office du BAC renseigne en même temps que 51 candidats ont été exclus durant la session. Il ne précise pas les raisons de ces renvois, mais souligne que 25 concernent des élèves de la série L2, 24 proviennent de la L’1 et 2 de la S2.



Toutefois, beaucoup d’exclusions pour tricherie ont été recensées durant le BAC 2022. Ces cas ont été parfois suivis de plaintes et d’arrestations.