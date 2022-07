BAC 2022 : les principaux chiffres à retenir

Le Baccalauréat général 2022 a démarré ce jeudi sur l’ensemble du Sénégal. Selon le directeur de l’Office du Bac, Pr Sossé Ndiaye, interrogé ce jeudi par Wal fadjri, «les mesures habituelles» sont prises pour un bon déroulement des épreuves.



Pr Sossé Ndiaye informe que 147 mille candidats vont composer. Ils viennent pour 52,69% des établissements publics et 16,95% sont des candidats individuels.



Thiès, avec ses 26 mille candidats, est l’académie la plus représentée. Pikine-Guédiawaye (20 576) et Dakar (15 464) complètent le podium tandis que Matam (3719), Kaffrine (3175) et Kébémer (1337) ferment la marche.



Le directeur de l’Office du bac informe que les séries littéraires sont les plus représentées avec 123 988 candidats. Suivent, dans l’ordre, Sciences et Techniques (24 298), Tertiaire (G, Steg, 2639) et Franco-Arabe (803).



La même source indique qu’en plus des 87 centres secondaires, 384 centres principaux, abritant 481 jurys, ont été ouverts.