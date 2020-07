Banlieue dakaroise : 6 élèves suspectés d’être porteurs du coronavirus

Comme annoncé par le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, les élèves en classe d’examen ont repris le chemin de l’école. Ainsi, 80.660 élèves ont regagné les classes en banlieue dakaroise.





Toutefois, (6) élèves suspectés d’être porteurs du virus Covid-19 ont été pris en charge en milieu scolaire. La situation concerne la banlieue de Dakar, selon l’inspecteur d’académie de Pikine-Guédiawaye. Les parents sont invités à faire preuve de vigilance en vue des examens qui vont se tenir après la fête de la Tabaski.





« Nous avons eu quelques alertes notamment dans quelques établissements où des températures un peu élevés nous ont été signalés et chaque fois, nous avons travaillé avec le personnel de santé. Nous avons saisi la structure sanitaire la plus proche qui, à chaque fois que de besoin, descend sur le terrain, analyse la situation mais c’est des cas alertes. On n’a pas encore réuni de cas avérés de contamination d’élèves et d’enseignants », a fait savoir Gana Sène sur la Rfm.





Pas de cas confirmation, pas de baisse de garde non plus, les preuves du Cfee, du Bfem et du Baccalauréat démarreront après la Tabaski. Cependant, l’inspecteur d’académie de Pikine-Guédiawaye lance un appel pour le respect des mesures barrières.