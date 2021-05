Chantiers de l’Ucad : Les nouvelles dates de livraison

La pression exercée sur le ministre Cheikh Oumar Hann par les syndicats des enseignants du supérieur (Saes et Sudes) commence à se faire sentir. Le ministre a envoyé ses collaborateurs en visite de chantiers, ce mercredi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le directeur des constructions du Mesri Cheikh Ahmadou Bamba Fall a visité le bâtiment de l’Ecole supérieure polytechnique (ESP), le bloc des salles de classe ainsi que le laboratoire de la Faculté des Sciences et Techniques. Il a terminé la visite au centre médico-social du Coud.





Si tous les engagements sont respectés, l’ensemble de ces chantiers seront livrés dans deux mois au plus tard.





Pour les laboratoires de l’Esp, le problème ne se pose peut-être pas. L’entreprise s’est d’ailleurs engagée à tout terminer dans 15 jours. Même délai pour les salles de classe de la faculté des Sciences, à savoir deux semaines. Mais là, il y a encore quelques soucis à régler, comme une issue de secours qui n’existe pas pour le moment dans ce bâtiment et qui tient à cœur l’assesseur de la faculté.





Le chantier le plus difficile est sans doute celui des laboratoires de la Faculté des Sciences. L’entreprise s’est engagée à livrer le bâtiment dans un mois et demi, d’après Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Mais il faut préciser d’abord que le projet fait déjà plus de 5 ans. Il a été visité à deux reprises par l’ancien ministre Mary Teuw Niane.





Aujourd’hui encore, l’entrepreneur était absent lors de la visite. Or, du côté de l’Ucad, on indique que la zone d’implantation « a de sérieux problèmes d’eau, d’électricité et d’assainissement ». Face à ce problème, Fall a demandé à ses collaborateurs de tenir des visites et réunions de chantiers chaque semaine.





S’agissant du centre médico-social, l’évolution semble satisfaisante. L’entreprise a promis de livrer le chantier à mi-juin, juillet au plus tard. Mais là aussi, il reste la question de l’équipement. Bâti sur 10 000 mètres carrés avec R+3, le centre ressemble plus à un hôpital avec plusieurs spécialités comme un bloc opérateur, la réanimation, les services d’urgence, clinique dentaire, médecine spécialisée…





D’où la difficulté à l’heure actuelle de répondre aux besoins en équipement évalués à 3 milliards. « C’est un investissement lourd qui ne pourra pas être supporté dans notre budget actuel », avoue Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Il a donc été proposé aux responsables du centre de faire l’expression des besoins urgents qui permettent à l’infrastructure d’être fonctionnel, sans dépasser la somme de 250 millions.





Le reste sera pris en compte dans le projet d’équipement de l’ensemble des universités du Sénégal qui vient d’être approuvé par le président Macky Sall.