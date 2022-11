Concours Cames : La belle moisson du Sénégal

Le Sénégal s’est fait distingué de fort belle manière au concours Cames 2022. Sur 70 candidats des différentes universités, il y a eu 68 admis. Seul un candidat de l’Ucad et un autre de l’Ugb ont été recalés. L’Ucad s’en sort ainsi avec 51 admis sur 52 candidats, Ugb avec 7 admis sur 8 candidats. Thiès et Ziguinchor ont eu chacune 4 sur 4 et Thiès a vu ses deux candidats passés.