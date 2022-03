Concours de peinture : Les élèves de Dakar dessinent l'Inde de leurs "rêves"

Les locaux de l'Ambassade de l'Inde à Dakar ont servi de cadre, vendredi, à la remise de distinctions aux lauréats de la 1ère édition du concours de peinture intitulé "L'Inde de mes rêves", organisé entre janvier et février dernier à l'intention des élèves de la capitale. L'ambassadeur de l'Inde à Dakar G.V. Srinivas et ses collaborateurs, initiateurs du concours, ont honoré les différents lauréats lors de la cérémonie.





Organisé dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l'Inde, le concours comprenait quatre catégories : les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées et, ainsi qu'une catégorie distincte pour les étudiants indiens. Plus de 600 inscriptions ont été reçues de différents établissements scolaires de Dakar, informe l'ambassade dans un communiqué de presse.





En effet, un jury indépendant a évalué toutes les épreuves reçues pour le concours de peinture. Les élèves ont effectué un travail créatif et des recherches sur l'Inde et ont fait des peintures sur les festivals indiens, l'amitié entre l'Inde et le Sénégal, les icônes indiennes comme le Mahatma Gandhi, Bollywood, les progrès réalisés dans le domaine de la science et de la technologie, et ont également décrit les liens culturels forts entre l'Inde et le Sénégal, renseigne la représentation diplomatique.





L'Ambassade de l'Inde a également remercié les coordinateurs des différentes écoles qui ont pris un grand intérêt à promouvoir le concours de peinture. Elle souhaite l'étendre dans les années à venir, avec le soutien des autorités locales et des écoles à travers le Sénégal et d'autres pays accrédités.





