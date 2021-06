Concours général 2021 : Ndèye Awa Sarr de Mariama Ba, meilleure élève du Sénégal

Les résultats du Concours général de l’édition 2021 sont connus. «En application de l’instruction générale sur les critères de classement au Concours général N° 00001491 MEN/DEMSG/ATC.dt, datant du 03 avril 2019, Mademoiselle Fatoumata Diop du lycée scientifique d’Excellence remporte la première place des classes de Terminales tandis que mademoiselle Ndèye Awa Sarr de la classe Première S2 de la Maison d’Education Mariama Ba (Memba) arrive en tête.Elle est sacrée aussi meilleure élève du concours général 2021 et Mlle Khadidiatou Coulibaly élève en classe de première S1 de Memba, l’élève la plus polyvalente du Concours », a annoncé Libération, ce jeudi 24 juin.Selon la source, la cérémonie solennelle de remise des prix est prévue le jeudi 19 août 2021 au Grand Théâtre national, sous la présidence effective de Macky Sall, Président de la République.Le parrain de l’édition 2021 est le Pr Souleymane Niang, ancien recteur et ancien Président de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts).En fait, le nombre de candidats inscrits au concours général est de 2132 (public et privé) contre 2136 en 2019. «Au terme des délibérations du jury présidé par la doyenne de l’Inspection générale de l’éducation et de la formation (Igef), 107 distinctions dont 55 prix et 52 accessits ont été décernées. Il s’agit de 63 distinctions en première et 44 en terminale. Autre fait marquant : 80 lauréats viennent du public contre 27 pour le privé », fait-on savoir. Tout en soulignant: «On remarque que les filles ont obtenu 50,46% des 107 distinctions.Cette année, ce sont 96 lauréats dont 47 filles et 49 garçons qui seront à l’honneur avec 54 lauréats en première et 42 lauréats en terminale».Par ailleurs, il est précisé qu’il faut constater que les élèves des séries scientifiques (51 lauréats) et particulièrement ceux de la série S1 (34 lauréats sur les 51), ont encore remporté la plupart des distinctions y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu’en terminale.