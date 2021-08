Concours général et octroi de bourses étrangères : Un professeur exige des réformes

L’organisation du concours général et le mode d’octroi des bourses étrangères par l’Etat du Sénégal sont décriés par M. Abdoulaye Diedhiou, Professeur d’anglais au lycée Mixte Maurice Delafosse. Dans une note envoyée à la presse, il soulève des questions relatives à la participation des lycées dits « non Excellence » publics et privés au même titre que ceux appelés « Excellence » au concours Général.



« À quoi bon d'ériger des lycées d'Excellence et de les laisser participer, en même temps que les autres lycées de "non Excellence", au Concours Général ? À mon humble avis, le Prytanée militaire (St-Louis), les lycées Mariama Bâ (Gorée) et d'Excellence de Diourbel devraient avoir leur propre "Concours Général d'Excellence" pour avoir recruté des élèves de haut niveau par voie de concours qui bénéficient des conditions optimales d'études (internat, effectifs réduits, outils pédagogiques à suffisance, loin de leurs problèmes familiaux). À côté, organiser le "concours Général" qui regrouperait tous les autres lycées de "non Excellence" publics et privés du Sénégal. Sinon, comment s'étonner que les établissements susmentionnés raflent, chaque année, l'essentiel des prix surtout celui du "Meilleur élève de l'année"? C'est comme vouloir réunir en Angleterre dans une compétition les 3 meilleurs clubs du Premier League et tous les clubs de Ligue 1 du Sénégal. Imaginez les résultats ! », constate-t-il.



Mieux, poursuit l’enseignant, « A quoi bon d'attribuer des prix d'Excellence aux meilleurs élèves du Sénégal lors du Concours Général depuis 1961 (décret 61-213 du 30 mai 1961) et ensuite leur octroyer des bourses d'études étrangères en même temps qu'aux élèves ayant obtenu, à l'issue du Baccalauréat, la mention "Très bien" ou "Bien", alors qu'il n'y a aucune politique sérieuse et très organisée pour le retour au bercail de ces brillants et brillantes étudiants/étudiantes? Le Gouvernement sénégalais gagnerait à leur réserver des emplois dans les filières qu'ils ont étudiées en Amérique, en Asie ou en Europe, pendant au moins 10 ans de façon OBLIGATOIRE avec de bons salaires, et même les aider à former d'autres étudiants sénégalais dans des filières méconnues au Sénégal. Au-delà des 10 ans de service, l'ancien bénéficiaire de la bourse étrangère pourrait démissionner de la Fonction publique ou de l'entreprise privée nationale proposée par l'Etat. D'aucuns me diront que c'est impossible. Pourtant, le Comores le fait avec tout étudiant qui bénéficie de la bourse étrangère de l'État. C'est une question de volonté politique », explique le pédagogue.



De l’avis du professeur d’anglais, « l'Etat du Sénégal devrait faire un bilan sur ces bourses étrangères octroyées comme des bonbons à des Sénégalais qui vont ensuite rester dans leurs pays d'accueil pour y travailler à la fin de leurs études. Qu'est-ce que le Sénégal gagne dans ce financement annuel très coûteux depuis l'indépendance? D'ailleurs, ces filières à étudier à l'étranger devraient être en parfaite adéquation avec les besoins du Sénégal. Par exemple, pourquoi ne pas octroyer des bourses d'études étrangères pour la sécurité avec le gaz et le pétrole et recruter ces étudiants à la fin de leurs études ? J'ai été peiné de constater que pour éteindre l'incendie du gaz à Gadiaga, le Gouvernement était obligé de louer les services d'experts étrangers. Ont-ils réussi à l'éteindre ? Combien ont-ils coûté aux contribuables sénégalais que nous sommes ? "L'Éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde" nous dit Nelson Mandela, ancien Président de l'Afrique du Sud. Donc, basons-nous sur l'Éducation pour changer notre cher Sénégal d'abord », conclut-il.