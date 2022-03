Conséquences des grèves: L'État va opérer des ponctions sur les salaires des enseignants

Ponction des salaires des enseignants

Tous comme les élèves, les enseignants aussi vont devoir payer les pots cassés des grèves qu'ils ont observées pendant presque trois mois.





En effet, selon Mouhamadou Moustapha Diagne, porte-parole du ministère de l'Education nationale, des ponctions seront opérées sur les salaires des enseignants ce mois-ci. Des ponctions qui sont légales et justifiées d'après lui.

Toutefois, Mouhamadou Moustapha Diagne précise que seul les enseignants fonctionnaires sont concernés dans cette affaire. Avant d'ajouter que l'Etat pourrait par contre renoncer à la troisième ponction prévue en fin avril.





"Je voudrais préciser que des ponctions seront opérées ce mois-ci sur les salaires des enseignants fonctionnaires. Ce sont des ponctions qui sont tout à fait légales" explique-t-il.





Diagne de rappeler que " Le ministère de l'Education nationale gère deux catégories d'agents. Des agents contractuels et des agents fonctionnaires. Le ministère de l'Education nationale avait déjà opéré des retenues sur les salaires des enseignants contractuels à deux reprises alors que le ministère des Finances n'avait opéré qu'une seule retenue sur les salaires des enseignants fonctionnaires. Donc, par souci de justice et d'équité, ce mois-ci, les fonctionnaires verront des ponctions qui seront opérées sur leurs salaires. Il y a des ponctions qui ont été faites durant les grèves et celle-ci se fera ce mois ci, après les grèves", explique le porte-parole du ministère sur Rfm.