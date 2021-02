Covid-19 : Le recteur de l'UCAD lance la campagne « Un étudiant, un masque »

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar est un haut lieu de rassemblement. Malgré la deuxième vague de Covid, des étudiants continuent de suivre les cours en présentiel. Pour pallier à une probable circulation du virus dans le campus social, le recteur de l’Ucad a lancé, ce mercredi 17 février, la campagne « Un étudiant, un masque ».« Le centre des œuvres universitaires en relation avec le rectorat de l’université a mis en place un centre de traitement où dix cas y étaient internés. Et aujourd’hui, grâce à la stratégie que nous avons développée dans la prise en charge médicale, nous sommes à deux cas. Alors, étant donné qu’il vaut mieux prévenir que guérir, nous avons décidé de plus nous investir dans la prévention », explique le recteur.Ainsi, des stands sont installés aussi bien dans le campus social que dans le campus universitaires. Dans ces installations, les étudiants vont y trouver en plus des masques, des gels hydro-alcooliques, sans compter l’important dispositif installé au niveau du portail.