Covid-19 : Un nouveau calendrier scolaire établi, des cours suspendus

Un nouveau Calendrier scolaire établi

Le coronavirus continue de chambouler l’année académique 2020-2021. En effet, de nombreux cas sont répertoriés dans le milieu scolaire. Ce qui a poussé les autorités à prendre de nouvelles mesures pour briser la chaine de contamination.





«Au regard du contexte marqué par l’expansion de la pandémie Covid-19 et en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles élémentaires du public comme du privé, les cours de l’après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu’à nouvel ordre», a d’emblée exposé l’inspectrice d’académie Khadidiatou Diallo, dans une circulaire reçue.





Ainsi, dira-t-elle, pour se conformer au quantum horaire en vigueur, les heures de travail sont réaménagées. Du lundi au vendredi, les classes seront ouvertes de 8 h à 14 h. Et le vendredi, ce sera de 8 h à 13 h.