Crise scolaire : Le gouvernement rencontre les parties prenantes ce jeudi

Rencontre entre Mariama Sarr et les syndicalistes

Suite à plusieurs semaines de grève dans les établissements scolaires, les syndicats d’enseignants et le gouvernement se rencontrent demain pour des négociations. A cet effet, le G7 et les autres entités syndicales restent déterminés à obtenir gain de cause.





Selon « Le Quotidien »,le gouvernement, à travers un communiqué a invité les parties prenantes « à un atelier de recueil de propositions relativement aux questions portant, d’une part, sur le système de rémunération spécifique aux enseignants et, d’autre part, sur la demande de création de corps d’administrateurs scolaires dans le secteur public de l’éducation et de la formation », renseigne-t-on.