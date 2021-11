Déficit de professeurs au Lycée Alboury Ndiaye de Linguère : Les élèves décrètent 72 heures de grève

Les élèves du lycée Alboury Ndiaye de Linguère ont décrété aujourd’hui mercredi 24 novembre une grève de 72 heures pour dénoncer le manque de professeurs qui secoue leur établissement.

Depuis le début de l’année académique, l’établissement scolaire est confronté à un manque criard de professeurs de SVT, d’rabe et de français. Pour paralyser le système éducatif dans la commune de Linguère, les lycéens sont allés déloger leurs camarades dans tous les collèges et lycées de la ville. "Le manque de professeurs impacte négativement dans le déroulement des enseignements apprentissages dans notre lycée ", se désole Fally Diaw qui porte la parole des lycéens. Toutefois, elle demande aux autorités de décanter la situation en affectant dans leur établissement des professeurs en SVT, en arabe et en français pour arrêter la grève.