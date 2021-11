Déficit de professeurs au Lycée franco arabe de Dahra : Les élèves décrètent 72 heures de grève

Les élèves du lycée franco-arabe de la commune de Dahra ont décrété hier une grève de 72 heures pour dénoncer le manque de professeurs qui sévit dans leur établissement.





Depuis le début de l’année académique, le lycée est confronté à un manque criard de professeurs de mathématiques. Pour paralyser le système éducatif à Dahra, les lycéens sont allés déloger leurs petits frères et sœurs dans tous collèges et lycées de la commune. "Le manque de professeurs aura des conséquences désastreuses pour les élèves en classe d’examen", a indiqué le porte-parole des élèves, Ibrahima Ndiaye, qui demande aux autorités de décanter la situation en affectant au lycée franco-arabe des professeurs dans les plus brefs délais.