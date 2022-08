École élémentaire Joseph Baldé de Kolda : Le directeur et son adjoint décèdent pendant la même année scolaire





Durant cette année scolaire 2021/2022, l'école élémentaire Joseph Baldé de Kolda a perdu son directeur et son adjoint. René Mansal le directeur adjoint a rendu l'âme en pleine année scolaire suite à une maladie. Le directeur de l'école Sény Badji est décédé ce 16 août 2022 après une longue maladie. SIl a été entéré ce 18 août à Kolda sous une pluie fine en présence des enseignants, parents, amis, proches. Ainsi, deux enseignants de la même école quittent ce bas monde laissant derrière eux des collègues meurtris. Au quartier Bouna Kane où se trouve cette école élémentaire, c'est l'émoi et la consternation. Les populations y compris les élèves et anciens de l'école sont dans la tristesse. Une tristesse qui vient effacer la joie de l'équipe pédagogique ayant réalisé à nouveau un fort taux de réussite d au CFEE.