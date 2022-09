[Photos-Vidéo] Enko Education ouvre sa première école primaire au Sénégal

Enko Education ouvre sa première école primaire au Sénégal

Après avoir ouvert avec succès le collège et lycée Enko Dakar en 2017, l’établissementinternational continue son développement en ouvrant une école primaire.









Dakar, juillet 2022 - Le groupe d’écoles internationales africaines Enko Education a annoncé aujourd'hui le lancement d'une école primaire au Sénégal. Afin de répondre à la demande pressante des parents d’élèves, Enko Dakar ouvrira sa section primaire au Point E à partir de la rentrée de septembre 2022, offrant ainsi aux parents un continu d'éducation internationale de la maternelle au lycée.





«En proposant une section primaire, en complément du collège et du lycée, Enko Dakar permet aux enfants de développer leur curiosité, leur bienveillance, leur communication dès leur plus jeune âge.





Ce sont autant de facultés qui leurs seront essentielles dans leur vie quotidienne et dans leurs parcours d’apprentissage», explique Mme Ginette Dalpé, la Directrice pays.





«Au cours des 5 dernières années, Enko Dakar s'est imposé comme une institution de référence dans la capitale. Avec l’ouverture de cette section primaire, nous répondons à une demande forte des parents sénégalais, qui souhaitent offrir à leurs enfants le meilleur en terme d’éducation dès leurs premiers pas», ajoute Eric Pignot, Fondateur et Directeur Général de Enko Education.





Pour ce faire, la nouvelle école primaire s’appuiera sur le Programme Primaire du Baccalauréat International, qui offre aux élèves un parcours éducatif passionnant et stimulant, libérant le potentiel des élèves. Ce programme forme des jeunes apprenants plus confiants, plus autonomes, plus volontaires, plus créatifs, plus ouverts sur le monde et sera dispensé en anglais et en français, afin de les préparer idéalement à intégrer le collège.





L’école primaire sera située dans le quartier Point E, où l’école secondaire d’Enko Dakar déménagera également à la rentrée prochaine, et accueillera les enfants de 3 à 11 ans, de la classe de Petite Section à CM2.





À propos d’Enko Education





Enko Education est un réseau d'écoles internationales africaines fondé en 2013, qui vise à accroître l'accès à une éducation internationale de haute qualité pour les jeunes en Afrique. Enko Education propose des programmes d’enseignement primaire et secondaire internationaux pour permettre à ses élèves d’être admis dans les meilleures universités du monde.





Enko Education compte actuellement 13 écoles internationales dans 9 pays africains.





Implanté dans la capitale sénégalaise depuis 2017, Enko Education a déjà démontré la réussite de ses écoles en envoyant chaque année ses diplômés dans des universités prestigieuses telles que Science Po Paris, Columbia ou encore Yale aux États-Unis.





