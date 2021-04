Enseignement supérieur : Le saes décrète 72h de grève

Après un premier préavis déposé le 24 mars dernier suivi d’un mot d’ordre de 48 heures début avril, les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey passent à la vitesse supérieure. Ils ont décrété une grève illimitée, dénonçant les problèmes d’eau et d’électricité sur le campus social, les effectifs pléthoriques et les mauvaises conditions d’étude.





Ils exigent également de nouveaux pavillons. Ainsi, en plus de bouder les pavillons, les grévistes ont instauré des journées sans ticket pour la restauration.Malgré leurs alertes, Mouhamadou Sarr et ses camarades soutiennent que les autorités universitaires n’ont pas réagi à leurs revendications, explique les étudiants dans un communiqué. Dans lequel, ils déplorent aussi leur non implication dans le processus relatif à la décision du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, "tendant à suspendre les inscriptions en Master sous le prétexte de la réforme".