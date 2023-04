Enseignement supérieur : Macky Sall réceptionne un lot d’équipements scientifiques d’une valeur de 52 milliards FCFA

C'est un lot de matériels scientifiques et pédagogiques d'une valeur de 52 milliards de Fcfa que le Président de la République, Macky Sall, a réceptionné ce jeudi 13 avril 2023 à au domaine industriel de Diamniadio.





Ces équipements scientifiques de dernière génération achetés par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) directement chez les fabricants est une réponse du Gouvernement à une vieille doléance de la communauté universitaire notamment des Partenaires sociaux (SAES et SUDES en particulier).





Cette commande de matériels scientifiques et pédagogiques émane de l’expression directe des besoins des instituts et laboratoires des Universités sous la coordination du MESRI.





Pour rappel, le Président de la République,Macky Sall avait décidé, en 2015, de lancer un projet de construction et d’équipements de cent (100) nouveaux laboratoires de travaux pratiques dans les établissements publics d’Enseignement supérieur afin de renforcer leurs plateaux techniques.





Ces équipements d’une valeur de 52 milliards permettront de relever le niveau de l’enseignement pratique à travers les cent laboratoires pédagogiques mais





Ces équipements concernent en particulier les disciplines scientifiques: informatique, électricité, biotechnologie, biologie, chimie, physique, mécanique, génie civile, médecine, agriculture, agroalimentaire, sport, entre autres.