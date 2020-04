Enseignements à distance/ Ziguinchor: Une plateforme E-learning pour les élèves en classes d’examen

Enseignement à distance à Ziguinchor

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le président de la République avait ordonné la fermeture des établissements scolaires. Pour préparer les élèves en classes d’examen évoluant à Ziguinchor, la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT), dirigée par Benoît Sambou, en collaboration avec l’inspection académique de Ziguinchor et l’ODCAV de Ziguinchor a mis en place une plateforme E- Learning.





« Cette plateforme est constituée d'une fréquence télé, d'une fréquence radio et d'une plateforme digitale. Cette initiative rejoint les préoccupations des acteurs du mouvement éducatif et du mouvement associatif ziguinchorois et renforce les liens de coopération qui ont toujours existé entre la CNDT et les acteurs éducatifs, associatifs et culturels de la région », explique un communiqué de la CNDT dont une copie est parvenue à Seneweb.









Le même document explique que cette plateforme répond à l'appel lancé par le Président de la République Macky Sall à toutes les forces vives de la Nation pour permettre au Sénégal de faire face à la pandémie du Covid-19.